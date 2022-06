1. Neuzugang des FCZ in diesem Sommer: Jonathan Okita kommt

Der FC Zürich steht vor dem Abschluss des ersten Transfers in diesem Sommer. Jonathan Okita steht vor der Unterschrift beim FCZ.

Der kongolesische Nationalspieler mit deutschem Pass spielte in den vergangenen vier Jahren für den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 26 Ligaspielen sieben Tore und sechs Assists. Laut “Sky” wird Okita in der kommenden Saison für den FCZ auflaufen. Er kann ablösefrei wechseln und wird einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet Der Schweizer Meister soll sich im Werben um den gebürtigen Kölner gegen mehrere niederländische und deutsche Vereine durchgesetzt haben.

Bei den Zürchern wird Okita unter anderem Assan Ceesay ersetzen, der nach Lecce wechselt.

psc 20 Juni, 2022 09:45