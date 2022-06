Perfekt: FCZ-Torjäger Assan Ceesay ist bei seinem neuen Klub angekommen

Der Transfer von Assan Ceesay vom FC Zürich zu Serie A-Aufsteiger US Lecce steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Der 28-jährige Gambier ist am Mittwoch für die medizinischen Tests bei seinem neuen Klub angekommen. Lecce postet in den sozialen Medien Fotos und Videos von der Ankunft von Ceesay am Flughafen. Der Torjäger, dem in der vergangenen Saison in der Super League 20 Tore und 11 Assists geglückt sind, hat aus verschiedenen Angeboten auswählen können. Auch die Zürcher mischten bis zuletzt mit und boten ihm eine Vertragsverlängerung an. Ceesay entschied sich aber für die Offerte aus Lecce, wo er für zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison unterschreiben soll.

Ablöse fliesst keine in Richtung Zürich, da der Vertrag des Stürmers beim Schweizer Meister Ende Juni ausläuft. Die Zürcher müssen nun in der Offensive einen Ersatz suchen. Im Gespräch ist unter anderem der frühere Servette-Angreifer Grejohn Kyei.

Stagione sportiva 2022/23 #calciomercato 🛬 L’attaccante classe ‘94 #AssanCeesay è appena arrivato nel Salento per sostenere le visite mediche #avantilecce pic.twitter.com/zYgm8tvbwb — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 15, 2022

psc 15 Juni, 2022 15:02