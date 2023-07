Perfekt: FCZ verleiht die Talente Fabian Gloor & Mats Hanke nach Baden

Der FC Zürich bestätigt Leihgeschäfte mit den beiden Youngsters Fabian Gloor und Mats Hanke.

Das Duo schliesst sich dem Challenge League-Aufsteiger FC Baden an. Sowohl Rechtsverteidiger Fabian Gloor wie auch Mittelfeldspieler Mats Hanke kamen beim FCZ bisher in der U21 in der Promotion League zum Einsatz. Nun sollen sie Erfahrungen auf höherem Niveau sammeln. Beide sollen bereits zum Ligastart von Baden am Freitagabend in Aarau bereits spielberechtigt sein.

Mats Hanke und Fabian Gloor bestreiten die Saison 23/24 auf Leihbasis in der dieci Challenge League beim FC Baden: 👉🏼 https://t.co/sc02fG7RNA#fcz #NieUsenandGah pic.twitter.com/HCL3yFKUk8 — FC Zürich (@fc_zuerich) July 21, 2023

psc 21 Juli, 2023 10:16