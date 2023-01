Perfekt: Der FCZ verpflichtet WM-Stürmer Daniel Afriyie

Der FC Zürich verstärkt sich für die Rückrunde mit dem ghanaischen WM-Teilnahmer Daniel Afriyie.

Der 21-jährige Angreifer unterzeichnet bei den Zürchern einen Vertrag bis 2026. Der Youngster stand in Katar im WM-Aufgebot von Ghana, kam in den drei Gruppenspielen aber nicht zum Einsatz. In der unmittelbaren WM-Vorbereitung stand Afriyie beim 2:0-Sieg gegen die Schweiz aber während 90 Minuten auf dem Platz.

Vereinstechnisch stand der Angreifer seit 2019 in seiner Heimat für die Hearts of Oak im Einsatz. Davor war er auch schon in Burkina Faso tätig. Medienberichten zufolge zahlt der Super League eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 140’000 Euro.

FCZ-Sportchef Marinko Jurendic kommentiert den Transfer wie folgt: «Daniel Afriyie ist ein dynamischer und vielseitig einsetzbarer Offensivspieler, der über eine mutige Spielweise verfügt. Er soll beim FCZ einen nächsten Entwicklungsschritt machen und unserem Spiel nach vorne weitere Möglichkeiten geben.»

psc 3 Januar, 2023 18:51