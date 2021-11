Serie A-Klub FC Genua hat FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu im Blick

Mirlind Kryeziu ist beim FC Zürich in der Abwehrzentrale gesetzt und ein absoluter Leistungsträger. Serie A-Klub FC Genua sind die starken Leistungen des kosovarischen Nationalspielers aufgefallen.

Noch in der vergangenen Rückrunde war Kryeziu in die Challenge League an Kriens ausgeliehen. Inzwischen ist der 24-Jährige beim FCZ nicht mehr wegzudenken. Trainer André Breitenreiter vertraut dem Linksfuss voll und ganz. Und Kryeziu verteidigt nicht nur stark, sondern hat in dieser Saison auch schon zwei Tore beigesteuert.

Sein aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus. Unter Umständen droht ein ablösefreier Abgang, wobei der FCZ wohl versucht, den Kontrakt zu verlängern. Der FC Genua will von der Situation profitieren und den Neo-Nationalspieler nach Italien lotsen.

psc 29 November, 2021 10:24