Überraschung im Cup: FC Chiasso schlägt FCZ

Im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups hat es eine Überraschung gegeben! Der FC Chiasso schmeisst den FC Zürich raus.

Für den FCZ ist bereits im Sechzehntelfinal Schluss. Gegen den FC Chiasso kamen die Gäste nicht sonderlich gut in die Partie und kassierten nach 17. Minuten einen Penalty, den Sofian Bahloul zur Führung für die Hausherren verwandelte. In der 35. Spielminute legte Chiasso gleich einen drauf und schaffte sich durch Mark Sifneos eine komfortable Führung. Doch der FCZ gab nicht auf, konnte in Person von Assan Ceesay, der in der 40. und 76. traf, den vorübergehenden Ausgleich erzielen, ehe Chiasso nochmals durch einen Penalty von Bahloul das Weiterkommen perfekt machte.

In den anderen Partien setzten sich Solothurn (5:1-Sieg gegen Schöftland), Kriens (4:1-Sieg gegen Xamax) und Luzern (1:0-Sieg gegen Thun) durch.

adk 13 September, 2020 18:08