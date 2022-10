Verfahren gegen FCZ-Trainer Bo Henriksen eröffnet

Der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der Swiss Football League hat nach dem Platzverweis gegen FCZ-Trainer Bo Henriksen im Spiel beim FC Basel ein Verfahren gegen den Dänen eröffnet.

Der 47-Jährige wird dadurch im Derby gegen die Grasshoppers am Sonntag nicht an der Seitenlinie stehen. Die erste Sperre erfolgt automatisch. Vertreten wird Henriksen gegen die Hoppers durch Genesio Colatrella, der das Team interimistisch bereits während drei Spielen gecoacht hatte.

Henriksen hatte beim Spiel in Basel die technische Zone Verhalten und auf den vierten Offiziellen eingeredet, was bereits in der ersten Halbzeit zu seinem Platzverweis geführt hat.

psc 21 Oktober, 2022 19:16