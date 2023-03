Wil schnappt sich FCZ-Youngster Kedus Haile-Selassie

Der FC Wil sichert sich für den Rest dieser Saison FCZ-Profi Kedus Haile-Selassie.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler wurde bei den Zürchern ausgebildet und kam nach überstandenen Verletzungsproblemen in dieser Saison viermal in der U21 in der Promotion League zum Einsatz. Dabei gelangen ihm zwei Treffer. Jetzt wird Kedus Haile-Selassie bis Saisonende vom Challenge League-Tabellenzweiten Wil ausgeliehen.

Das nationale Transferfenster von in der Schweiz ausgebildeten Spielern ist in der Schweiz bis Ende März geöffnet, was diesen Transfer möglich machte. Wil reagiert mit der Verpflichtung von Haile-Selassie auf die vielen Verletzten in der Offensive.

psc 31 März, 2023 09:57