Wilfried Gnonto schafft im Trikot der Squadra Azzurra Historisches

Auch wenn es beim Stand von 0:5 gegen Deutschland nur ein ganz schwacher Wermutstropfen ist, gelingt FCZ-Stürmer Wilfried Gnonto im Trikot der Squadra Azzurra dennoch Historisches.

Der Torjäger profitiert von einem Abpraller von Manuel Neuer und erzielt mittels Abstauber aus nächster Tornähe das 1:5 aus Sicht Italiens. Einen so jungen Torschützen gab es in Italiens gesamter Länderspielkarriere noch nie: Gnonto ist erst 18 Jahre und 221 Tage alt darf gegen Deutschland sogar während 90 Minuten ran. Resultatetechnisch wird ihm das Spiel nicht in guter Erinnerung bleiben, auch wenn Alessandro Bastoni noch ein weiterer italienischer Treffer gelingt. Einen ganz speziellen persönlichen Moment hält die Partie für Gnonto aber bereit.

psc 14 Juni, 2022 22:43