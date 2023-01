FCZ schlägt St. Gallen knapp – Servette und Sion trennen sich remis

Der FC Zürich setzt sich in der Super League knapp mit 1:0 gegen den FC St. Gallen durch. Im Parallelspiel trennen sich Servette und der FC Sion 2:2.

Am Sonntag gab es in der Super League nur einen Sieger: den FC Zürich. Der FCZ empfing in der 18. Runde den FC St. Gallen. Und lange Zeit schien es, als würden sich beide Teams remis trennen, wobei St. Gallen ab der 17. Minute durch den Platzverweis von Bledian Krasniqi in Unterzahl agierte. Erst ein Eigentor von Jeremy Guillemenot in der 88. Minute entschied die Partie.

In Genf ging derweil Servette durch einen Doppelpack von Chris Bedia (17., 33.) in Führung. Bei Sion sah Wylan Cyprien in der 41. Minute die Rote Karte. Trotzdem gelang den Gästen dank Giovanni Sio (50.) und ein Eigentor von Servettes David Douline (85.) der Ausgleich.

adk 29 Januar, 2023 18:31