GC-Stürmer Shkelqim Demhasaj vor Rückkehr nach Schaffhausen

Shkelqim Demhasaj spielt bei den GC-Profis in dieser Saison nur eine Nebenrolle. Im Januar könnte es für den 26-Jährigen zurück zu seinem Stammklub FC Schaffhausen gehen.

Der Mittelstürmer kam zu Beginn dieser Saison sogar nur für die U21 der Hoppers zum Einsatz. Dort traf er regelmässig, was ihm wieder eine Nomination bei den Profis einbrachte. Zu mehr als vier Teileinsätzen kam er dort in der ersten Saisonhälfte allerdings nicht. Laut «Schaffhauser Nachrichten» arbeitet Challenge Ligist FC Schaffhausen an einer Verpflichtung des früheren Juniors, der bis 2017 für den FCS auflief, ehe er sich zunächst Richtung Luzern und später GC und zwischenzeitlich Winterthur verabschiedete. Demhasaj könnte bei seinem Stammklub sicherlich mit mehr Einsatzzeiten rechnen als bei den Grasshoppers.

Im Sommer beschäftigte sich zwischenzeitlich auch Xamax mit der Personalie (4-4-2.ch berichtete).

psc 16 November, 2022 11:42