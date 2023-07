Hertha BSC angelt sich Ex-YB- und GC-Stürmer Haris Tabakovic

Hertha BSC verpflichtet den Schweizer Angreifer Haris Tabakovic.

Der 29-Jährige stürmt seit einem Jahr für Austria Wien und zeigt sich dort äusserst treffsicher. Davor war der ehemalige YB-Junior und GC-Profi bei Austria Lustenau aktiv, wo er sich ebenfalls zum Torjäger vom Dienst entwickelte. Die starken Leistungen von Tabakovic in Österreich sind den Hertha-Verantwortlichen nicht verborgen geblieben.

Die Berliner suchten einen grossen und treffsicheren Stürmer und machen bei Tabakovic nun Nägel mit Köpfen. Laut übereinstimmenden Medienberichten aktivieren sie eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 500'000 Euro und nehmen den Angreifer unter Vertrag.

In Berlin könnte dieser einen anderen früheren YB-Profi ersetzen: Wilfried Kanga will den Klub nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga nach nur einem Jahr verlassen. Zuletzt stand er beim Ligaauftakt nicht im Kader.

News #Hertha: nach Sky Infos arbeitet Hertha BSC an einer Verpflichtung des Schweizers Haris Tabakovic (29). Der Stürmer von Austria Wien soll eine Ausstiegsklausel im mittleren sechsstelligen Bereich besitzen. 🔵⚪️@SkySportDE pic.twitter.com/9gHeAK1D3e — BenHeckner (@SkySport_Ben) July 31, 2023

psc 31 Juli, 2023 18:47