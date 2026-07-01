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Die Hydration Breaks kommen definitiv nicht in die Schweiz

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 14:34
Die Hydration Breaks kommen definitiv nicht in die Schweiz

Wie die Swiss Football League mitteilt, ist eine Einführung der an der WM angewandten Hydration Breaks in den Schweizer Profiligen kein Thema.

Weder in der Super League noch in der Challenge League werden die dreiminütigen Trinkpausen in der kommenden Saison obligatorisch eingeführt. Stattdessen werden in der Schweiz wie bislang Trinkpausen nur bei entsprechenden Temperaturen in allen Ligen und Kategorien nach vorgängiger Absprache mit den involvierten Teams durchgeführt.

Regeländerungen gibt es in der Super League und Challenge League aber durchaus. Dazu gehören unter anderem die verschärften Richtlinien bei Spielverzögerungen (etwa beim Ausführen von Abstössen, Einwürfen oder bei Auswechslungen) sowie die einminütige Pause für verletzte Spieler vor der Rückkehr auf den Platz.

Noch nicht klar ist, ob die neuen Regeln bei Bedecken des Mundes, beim Verlassen des Spielfelds oder die Anpassungen beim VAR-Protokoll in Bezug auf Eckbälle eingeführt werden. Die SFL und der SFV warten diesbezüglich das offizielle Meeting mit der UEFA kurz vor Saisonstart ab.

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