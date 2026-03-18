Italo-Schweizer Marco Giampaolo übernimmt wieder Trainerjob in Serie A

Der in Bellinzona geborene Trainer Marco Giampaolo tritt einen neuen Job in der Serie A.

Der 58-jährige Italo-Schweizer wird neuer Coach beim Tabellen-18. Cremonese. Giampaolo war in der vergangenen Saison noch bei Lecce engagiert. Im Sommer musste er dort jedoch gehen. In der Vergangenheit hat er einst auch Milan, Torino und Sampdoria gecoacht.

Cremonese befindet sich voll im Abstiegskampf: Mit 24 Punkten auf Rang 18 beträgt der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz drei Punkte. Den letzten Sieg gab es im Dezember des vergangenen Jahres. Im Kader steht unter anderem der englische Torjäger Jamies Vardy, der aber zurzeit verletzt ist. Giampaolo soll die Mannschaft auf Kurs bringen und den Klassenerhalt sichern.