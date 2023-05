Kalibrierte Abseitslinie wird in der Super League eingeführt

Beim Schweizer Cupfinal zwischen den Young Boys und dem FC Lugano wird am 4. Juni erstmals die kalibrierte Abseitslinie zum Einsatz kommen. Nächste Saison ist sie fester Bestandteil der Super League-Partien.

Diese Technologie wurde in der höchsten Schweizer Liga aus Kostengründen bislang nicht angewendet. Nun kommt es im Cupfinal zur Schweizer Premiere, wie der Schweizerische Fussballverband mitteilt. In der kommenden Spielzeit wird die Technologie dann auch in der Super League flächendeckend eingesetzt.

«Wir freuen uns über diesen Entscheid der SFL. Entsprechend liegt es nun an uns, die nötigen Vorkehrungen zu treffen und die Ausbildungen für die nächste Saison zu organisieren», sagt Dani Wermelinger, Chef Spitzenschiedsrichter beim SFV. «Einige Video Assistant Referees sind sich aus internationalen Spielen die Arbeit mit kalibrierten Linien bereits gewohnt.»

psc 2 Mai, 2023 14:15