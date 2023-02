Luzern holt gegen YB Remis – Winterthur besiegt Lugano

Der FC Luzern holt in der Super League gegen den BSC Young Boys ein 1:1. Im Parallelspiel schlägt Winterthur den FC Lugano 1:0

Gegen Leader BSC Young Boys holt der FC Luzern einen wichtigen Punkt. Die Hausherren gingen gegen YB in der 33. Minute durch Pascal Schürpf in Führung. Im zweiten Durchgang erzielte Cedric Itten für die Gäste per Penalty den Ausgleich (64.).

Winterthur schnappt sich derweil einen wichtigen Dreier. Gegen den FC Lugano gewann man daheim 1:0 – weil Matteo Di Giusto in der 45. Minute traf. Bei Lugano sah Mattia Bottani in der 95. Minute noch die Rote Karte.

adk 5 Februar, 2023 18:27