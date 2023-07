Ex-Xamax-Coach Andrea Binotto übernimmt die U21 von Servette

Der frühere Xamax-Trainer Andrea Binotto wird neuer Coach der U21 von Servette.

Dort hat sich der bisherige Trainer Luigi Pisino in Richtung Schweizer Verband verabschiedet, wo er künftig für die U16 bzw. U17 verantwortlich sein wird. Binotto tritt in Genf nun dessen Nachfolge an.

Der 52-jährige Lausanner übernahm auch schon Engagements in seiner Geburtsstadt - sowohl bei Lausanne-Sport wie auch bei Stade Lausanne-Ouchy. Ab sofort betreut der Italo-Schweizer die Genfer U21 in der Promotion League.

psc 18 Juli, 2023 17:21