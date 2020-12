Geiger verlängert bei Servette: “Verein, den ich liebe”

Der Servette FC und Alain Geiger gehen gemeinsam in die Zukunft. Der Vertrag des Trainers wird langfristig verlängert.

Der Servette FC gibt eine zukunftsweisende Verlängerung bekannt. Laut einem offiziellen Statement verlängern die Grenats mit Trainer Alain Geiger bis 2023.

“Ich bin sehr glücklich, dass uns Alain Geiger erhalten bleibt und das Projekt Servette weiter unterstützt. Das ist ein sehr starkes Zeichen, dass wir in Genf Hand in Hand und langfristig arbeiten”, frohlockt SFC-Präsident Pascal Besnard.

Geiger, der die Grenats seit Sommer 2018 coacht, ist ebenfalls freudig gestimmt: “Ich habe hier schon zweieinhalb sehr gute Jahre verbracht mit einem Aufstieg und einer europäischen Qualifikation. Die Arbeit bei Servette macht mir sehr viel Spass und ich freue mich darauf, dabei zu bleiben. Ich bin stolz darauf, Granat zu sein und die Arbeit in einem Verein fortzusetzen, den ich liebe.”

Servette belegt aktuell den 7. Platz in der Super League und ist lediglich vier Punkte vom Barrage-Platz entfernt. Am Sonntag (16 Uhr) steht die schwere Aufgabe beim Tabellenführer BSC Young Boys an.

🎙️ "𝙅𝙚 𝙨𝙪𝙞𝙨 𝙛𝙞𝙚𝙧 𝙙’𝙚𝙩𝙧𝙚 𝙜𝙧𝙚𝙣𝙖𝙩 𝙚𝙩 𝙙𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙧 𝙡𝙚 𝙟𝙤𝙗 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙪𝙣 𝙘𝙡𝙪𝙗 𝙦𝙪𝙚 𝙟’𝙖𝙞𝙢𝙚" Alain Geiger et le Servette FC liés jusqu'en 2⃣0⃣2⃣3⃣ ! 👉 https://t.co/2f9F8N0iSY #NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/wGrMCtlxGB — Servette FC (@ServetteFC) December 12, 2020

