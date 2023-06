Perfekt: Servette holt Goalie Joël Mall in die Schweiz zurück

Servette bestätigt die Ankunft des frisch gebackenen zypriotischen Nationalgoalies Joël Mall.

Der 32-Jährige debütierte vor wenigen Tagen für seine "neue" Nation. Fussballerisch hat er seine Ausbildung aber komplett in der Schweiz verbracht, zunächst für den FC Aarau und später für die Grasshoppers. Die letzten fünf Jahre war er in Zypern tätig. Nun kehrt Mall in die Schweiz zurück und unterschreibt bei Vizemeister Servette einen Zweijahresvertrag bis 2025.

Bei den Genfern wird er sich mit der bisherigen Nummer 1 und Captain Jérémy Frick um den Posten als Stammkeeper duellieren.

📺3️⃣🧤 Une troisième recrue débarque à Genève : 𝑱𝒐𝒆̈𝒍 𝑴𝒂𝒍𝒍 rejoint les Grenat jusqu'en 2⃣0⃣2⃣5⃣ ! 🔥#NotreVilleNotreClub #WelcomeJoël pic.twitter.com/FrsI1gMCzX — Servette FC (@ServetteFC) June 21, 2023

psc 21 Juni, 2023 15:33