Der Schweizer Goalie Joël Mall bekommt Komplimente von Haaland

Der Schweizer Goalie Joël Mall hat nun auch den zypriotischen Pass erhalten und wurde sofort für die Nationalelf aufgeboten. Beim EM-Qualispiel gegen Norwegen stand er am Dienstag Erling Haaland gegenüber und erhielt vom Superstar ein dickes Kompliment.

Norwegen dominierte die Partie zwar und Haaland traf doppelt, doch der ManCity-Star war von Mall dennoch beeindruckt. "Als ich einen Schuss von ihm habe parieren können, hat er sich auf witzige Art darüber beklagt. Nach einem Zusammenprall hat er sich sofort nach meinem Wohlbefinden erkundigt. Am Schluss des Spiels kam er zu mir und sagte: 'Well done, Keeper'. Das hat mich schon sehr gefreut, so etwas von einem Spieler seiner Klasse zu hören", berichtet der Neo-Servette-Profi dem "Blick".

Haaland sei auch sonst ein angenehmer Gegner gewesen. Starallüren beobachtete Mall keine: "Er hat viel mit uns geredet, auf korrekte, lustige Art und Weise. Da war kein Trash Talk dabei."

Das Thema Nationalelf rückt für Mall nun vorerst in den Hintergrund. Nach seinem Klubwechsel will er sich in Genf den Status als Nummer 1 vor dem langjährigen Stammkeeper Jérémy Frick erkämpfen.

psc 22 Juni, 2023 16:54