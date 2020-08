Servette angelt sich Linksverteidiger Arial Mendy

Super Ligist Servette nimmt den senegalesischen Linksverteidiger Arial Mendy unter Vertrag.

Der 25-Jährige stösst von RC Lens zu den Genfern, wobei er in der letzten Saison an US Orléans verliehen war. Bei Servette fühlt sich Arial Mendy gut angekommen: “Ich bin sehr zufrieden ein neues Abenteuer zu beginnen. Ich will alles machen, um dieser Mannschaft zu helfen, die Ziele zu erreichen.”

https://twitter.com/ServetteFC/status/1291762312030846979

psc 7 August, 2020 17:56