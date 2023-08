Servette enttäuscht, aber stolz: "Der Verein wird immer grösser"

Servette muss den Traum von der Champions League aufgeben. Die Enttäuschung nach der verpassten Qualifikation für die Königsklasse ist gross.

1:2 im Hinspiel und 1:1 im Rückspiel: Servette ist gegen die Rangers knapp an der Qualifikation für die Champions League gescheitert und wird damit in der Europa League antreten. "Natürlich überwiegt jetzt die Enttäuschung, wenn man sich den Spielverlauf ansieht", wird Abwehrspieler und Kapitän Steve Rouiller bei "Blick" zitiert. "Wir waren nah dran."

Denn vor allem im Rückspiel in Genf war Servette auf Augenhöhe mit den Rangers. Trotzdem reichte es nicht - aufgrund von Details. Torschütze Dereck Kutesa trauert seiner vergebenen Chance in der 39. Minute nach: "Wenn ich hochgeschaut hätte, hätte ich Jérémy Guillemenot in der Mitte sehen können." Oder Goalie Joël Mall: Das Tor war vermeidbar – ich komme zu spät. Aber das ist Fussball. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen." Rouiller betont: "Wir haben Herz, Mut und Selbstlosigkeit gezeigt."

Immerhin warten in der Europa League ebenfalls attraktive Gegner, wenngleich die Champions League natürlich das Nonplusultra gewesen wäre. "Ja, wir sind sehr stolz. Aber wir haben die Möglichkeit verpasst, in der Champions League zu spielen", so Mall. Laut Rouiller bedeutet auch die Europa League viel für den Klub. "Das ist etwas Aussergewöhnliches. Genf hat lange darauf gewartet und der Verein wird immer grösser", meint der Kapitän.

adk 16 August, 2023 09:33