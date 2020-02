Servette verleiht Verteidiger-Talent an Kriens

Das 19-jährige Abwehrtalent Robin Busset verbringt den Rest der Saison in der Challenge League beim SC Kriens.

Servette verleiht den Youngster bis im Sommer an die Zentralschweizer. Dort soll Busset zu mehr Spielpraxis kommen als bisher in Genf. Für Servette lief der Linksverteidiger in dieser Saison nur in der U21 in der 2. Liga interregional auf.

Robin Busset est prêté jusqu'à la fin de la saison au SC Kriens

Le Servette FC souhaite plein succès à @BussetRobin durant la durée de son prêt.

➡️ https://t.co/NFvnunNRgp#ServetteFC #PlusFortsEnsemble pic.twitter.com/VNu2gBHJbm — Servette FC (@ServetteFC) February 3, 2020

psc 3 Februar, 2020 22:19