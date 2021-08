Servette bindet Torjäger Miroslav Stevanovic langfristig

Servette verkündet die Vertragsverlängerung mit seinem bosnischen Stürmer Miroslav Stevanovic.

Der 31-Jährige spielt seit Sommer 2017 für die Genfer und gibt dort in der Offensive den Ton an. In der letzten Saison gelangen ihm 12 Skorerpunkte in der Super League. Stevanovic unterschreibt einen langfristigen Kontrakt bis 2025. “Es ist eine grossartige Neuigkeit für den Klub”, sagt Servette-Sportchef Philippe Senderos.

Arrivé en 2017, Mića a défendu les couleurs grenat 141 fois pour 34 buts et 49 passes décisives. Il prolonge son contrat jusqu'en 2025. Plus d'infos 👉 https://t.co/L7kAJbTk3V#Stevanovic2025 #NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/jn8aw5tEE1 — Servette FC (@ServetteFC) August 2, 2021

psc 3 August, 2021 10:10