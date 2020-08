Servette: Rouiller unterschreibt neuen Vertrag

Seit zwei Jahren verteidigt Steve Rouiller Im Jersey von Servette Genf. Das soll sich auch in den nächsten 36 Monaten nicht ändern. Der Vertrag des Innenverteidigers wurde vorzeitig verlängert.

Für Steve Rouiller soll die Zeit bei Servette Genf noch längst kein Ende nehmen. Der Innenverteidiger unterschreibt laut offizieller Vereinsmitteilung einen neuen, bis 2023 datierten Arbeitsvertrag.

“Genf ist meine Heimat und ich bin sehr glücklich, mich hier langfristig niederlassen zu können. Ich danke dem Klub für das Vertrauen, das er mir entgegengebracht hat. Ich werde alles tun, um es auf dem Spielfeld zurückzugeben”, frohlockt Rouiller über die getroffene Vertragsmassnahme.

Rouiller stiess vor zwei Jahren vom FC Lugano zu den Grenats und etablierte sich schnell in der zentralen Defensivschalte. Mit seinen Mannschaftskollegen trifft der 30-Jährige am Donnerstag kommender Woche in der 1. Runde der Europa-League-Qualifikation auf den slowakischen Teilnehmer MFK Ruzomberok.

aoe 19 August, 2020 18:40