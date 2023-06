Servette verstärkt sich mit dänischem Nachwuchs-Nationalspieler

Servette nimmt den dänischen Flügelstürmer Alexander Lyng unter Vertrag.

Der U19-Nationalspieler stösst aus seiner Heimat vom FC Helsingör zu den Genfern und unterschreibt für drei Jahre. In der abgelaufenen Saison erzielte er für den dänischen Zweitligisten in 32 Pflichtspielen elf Tore. In der kommenden Spielzeit wird er nun die Offensive des Schweizer Vizemeisters ankurbeln.

Alexander Lyng arrive à Genève en provenance du FC Helsingör au Danemark. Il portera le numéro 2⃣2⃣ au Servette FC 👉 https://t.co/SSq9sCs7J2#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/iy7qzUkhzn — Servette FC (@ServetteFC) June 20, 2023

psc 20 Juni, 2023 21:38