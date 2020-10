Zwei Servette-Profis positiv getestet

Servette-Goalie Jérémy Frick und Captain Anthony Sauthier wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie der Super League-Klub mitteilt, wiesen am Montag beide leichte Symptome auf und wurden daraufhin getestet. Diese fielen positiv aus. Beide begaben sich sofort in häusliche Isolation. Was mit dem Rest der Mannschaft geschieht, ist noch unklar.

Les joueurs servettiens Jeremy Frick et Anthony Sauthier ont été testés positifs au Covid-19 et sont à l'isolement 👉 https://t.co/JNOhQnQ5by pic.twitter.com/y66LAQ4zk9 — Servette FC (@ServetteFC) October 20, 2020

psc 20 Oktober, 2020 10:48