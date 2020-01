Die Super League-Klubs wollen eine Aufstockung

Eine Konsultativ-Abstimmung der 20 Klubs der Swiss Football League am Montag hat ein klares Ergebnis hervorgebracht: 15 von 20 Vereinen votieren für eine Aufstockung der Super League.

10 Teams in der höchsten Schweizer Spielklasse sind den Klubs mittlerweile zu wenig. Die Super League soll künftig 12 Klubs umfassen. Die Abstimmung hat zwar noch keine direkte Auswirkung, da sie nur konsultativ war und zunächst noch die Ausarbeitung des neuen Modus erfolgen muss, doch der Tenor ist klar: Schon ab der Saison 2021/22 könnte die Super League neu 12 Mannschaften umfassen.

Die grosse Frage lautet jetzt, wie der neue Modus im Detail aussehen soll. Die Auf-/Abstiegsrunde, wie es sie zu Zeiten der Nationalliga A gab, will laut “Blick” niemand. Stattdessen könnte die schottische Variante zur Anwendung kommen: Dabei treten zunächst alle Mannschaften jeweils dreimal gegeneinander an. Nach 33 Spieltagen wird die Liga in eine obere und untere Hälfte aufgeteilt. Die ersten Sechs spielen den Meister unter sich aus, die letzten Sechs die Absteiger bzw. Barrage-Teilnehmer, falls es diese künftig überhaupt noch gibt.

Die endgültige Entscheidung über die mögliche Modusänderung fällt an einer ausserordentlichen Liga-Versammlung im März. Dort ist eine Zweidrittels-Mehrheit vonnöten. Möglich ist, dass es in der Übergangssaison 2020/21 keinen Absteiger gibt und der neue Modus ab Sommer 2021 zur Anwendung kommt.

