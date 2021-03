SFL teilt mit: 23 Lizenzgesuche für neue Saison eingegangen

Alle 20 Klubs der Super League und der Challenge League haben ihre Lizenzgesuche für die Saison 2021/22 eingereicht. Neben den teilnehmenden Teams reichten drei Bewerber aus der Promotion League ein Gesuch ein.

Bis zum Ablauf der Frist am 2. März 2021 reichten alle Klubs der Super League sowie der Challenge League rechtzeitig ihr Gesuch für die kommende Saison 2021/22 ein. Das teilt die Swiss Football League (SFL) offiziell mit.

Zusätzlich beantragten der Yverdon Sport FC, der FC Rapperswil-Jona sowie der Etoile Carouge FC aus der Promotion League eine Spielberechtigung für die Challenge League. Die eingegangenen Dossiers werden nun erstinstanzlich durch die Lizenzkommission geprüft.

Im Anschluss daran wird am 26. April 2021 kommuniziert, welchen Klubs in erster Instanz die Teilnahme am Spielbetrieb verweigert wird. Jene Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, bei der Rekursinstanz für Lizenzen Rekurs einzulegen. Der definitive Entscheid wird am 18. Mai 2021 bekanntgegeben.

aoe 5 März, 2021 10:22