Spielplan da: Meister FC Basel eröffnet die neue Saison in St. Gallen

Die Swiss Football League hat die Paarungen der Spieltage 1 bis 22 in der Super League veröffentlicht. Meister Basel trifft zum Auftakt auswärts auf St. Gallen.

Die neue Super League-Saison startet am Freitag, 25. Juli mit dem Heimspiel des FC Zürich gegen Sion. Tags darauf gastiert dann Meister Basel in St. Gallen. Ausserdem empfangen die Young Boys Vizemeister Servette und GC spielt im Letzigrund gegen den FC Luzern. Der erste Spieltag wird am darauffolgenden Sonntag mit den Partien Lausanne-Sport gegen Winterthur und Lugano gegen Aufsteiger Thun abgerundet.

Auch die Anspielzeiten der Runden 2 bis 10 stehen bereits fest. Die komplette Übersicht gibt es auf der Webseite der SFL.

SFL veröffentlicht Spielpläne der Saison 2025/26 ℹ️ In einem ersten Schritt hat die Swiss Football League (SFL) in Abstimmung mit den Klubs, den Behörden und den TV-Partnern die Paarungen der ersten 22 Spieltage der Brack Super League (BCL) festgelegt. Im Anschluss wurden die… pic.twitter.com/4QKrEDijLV — Swiss Football League (@News_SFL) June 20, 2025

psc 20 Juni, 2025 14:11