So begründet Spycher das Aus von YB-Interimscoach Matteo Vanetta

An der offiziellen Vorstellung von Raphael Wicky als neuer YB-Trainer wird von Berner Seite auch kommuniziert, dass der bisherige Interimscoach Matteo Vanetta nicht mehr zum Trainerstaff gehören wird.

Der 43-Jährige ist seit 2018 im Verein. Nun wird er diesen aller Voraussicht nach verlassen. Zum Staff der 1. Mannschaft wird er unter seinem Nachfolger Raphael Wicky jedenfalls nicht zählen. Spycher begründet dies auf der Präsentation des neuen Cheftrainers so: “Ich habe mit Matteo geredet. Er ist mit einen langen Weg gegangen bei uns. Und er ist eine Person, die wir sehr schätzen und die sehr gute Arbeit bei uns geleistet hat. Es ist aber auch klar, dass wir das Gefühl haben, da er auch selbst ein Kandidat als Cheftrainer war, dass er nächste Saison nicht Mitglied des Trainerstabs bei YB in der 1. Mannschaft sein wird.” Die Wege von Vanetta und YB werden sich somit nach vier Jahren trennen. Nach der Entlassung von David Wagner betreute er YB in der abgelaufenen Saison während elf Spielen. Letztlich resultierte der dritte Platz in der Meisterschaft.

psc 2 Juni, 2022 12:31