Cedric Itten will für Nati-Rückkehr “alles tun”

Mit zwei Siegen ist Cedric Itten perfekt in die neue Saison gestartet. Beim BSC Young Boys will sich der Stürmer auch wieder für die Schweizer Nationalmannschaft empfehlen.

Für knapp zwei Millionen Euro hat der BSC Young Boys in diesem Sommer Cedric Itten zurück in den Schweizer Fussball geholt. Beim klaren 4:0 im Auftakt gegen den Meister FC Zürich erzielte der Stürmer sogar seinen Debüttreffer im YB-Dress.

Daran will der 25-Jährige in den nächsten Wochen und Monaten definitiv anknüpfen. Itten peilt dabei nicht nur Erfolge auf Klubebene, sondern auch auf persönlicher Ebene an.

“Das letzte Mal war ich im November bei der Nati, als wir die Quali geschafft haben. Das war ein wunderschöner Moment. Für die ganze Schweiz”, erinnert sich Itten bei “blue Sport” an seine letzten Nati-Momente. “Logisch, dass man alles dafür tut, damit man wieder im roten Dress auflaufen darf.”

Der nächste Länderspielblock ist für Ende September angesetzt, dann geht es für die Schweizer Bestenfelf in der Nations League weiter. Ob Nati-Trainer Murat Yakin bis dorthin wieder auf Itten zurückgreifen wird, hat der YB-Star ein Stück weit selbst in der Hand.

aoe 23 Juli, 2022 15:13