Deal ist fix: YB-Star Christian Fassnacht wechselt auf die Insel

Der Wechsel von YB-Profi Christian Fassnacht zu Norwich City ist perfekt.

Am Dienstagmorgen bestätigen die beiden Vereine den Transfer. Fassnacht verlässt die Young Boys nach sechs sehr erfolgreichen Jahren, in denen er fünf Meistertitel und zwei Cupsiege feierte. Insgesamt bestritt Fassnacht für den amtierenden Schweizer Meister 251 Ernstkämpfe, in denen er 75 Tore und 42 Assists erzielte.

Der 29-Jährige unterschreibt bei Norwich City, das in der Championship spielt für zwei Jahre bis 2025. Massgeblichen Anteil am Wechsel hatte Trainer David Wagner, mit dem Fassnacht während rund neun Monaten bereits in Bern zusammenarbeitete.

Der Flügelspieler stand bereits in den vergangenen Jahren mehrfach vor einem Auslandswechsel. Nun setzt er diesen ein Jahr vor Vertragsende bei YB in die Tat um.

Christian Fassnacht wechselt zu Norwich City. ✍️ Nach sechs Saisons mit fünf Meistertiteln, zwei Cupsiegen, zwei Champions-League- und drei Europa-League-Gruppenphasen sowie einer Achtelfinal-Qualifikation in der Europa League verlässt Christian Fassnacht den BSC Young Boys und… pic.twitter.com/fYmEjHhqfg — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 25, 2023

We have completed the signing of Christian Fassnacht from BSC Young Boys ✍️🇨🇭 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 25, 2023

psc 25 Juli, 2023 09:15