Entscheidung getroffen: Raphael Wicky wird neuer YB-Trainer

Die Würfel sind gefallen: Die Young Boys entscheiden sich für Raphael Wicky als neuen Trainer.

Der 45-jährige Walliser kehrt nach seinen beiden Stationen in den USA (U17-Nati und Chicago Fire) wieder in die Schweiz zurück und übernimmt den Trainerposten bei den Bernern. Wie YB am Donnerstagmorgen mitteilt, wird er um 11.30 Uhr anlässlich einer Pressekonferenz vorgestellt. Wicky war in der Super League bereits als Trainer des FC Basel tätig. Nach einer Saison musste er dort im Sommer 2018 aber den Hut nehmen. Nun tritt er bei den Young Boys einen neuen Job an.

Der BSC YB freut sich, dass heute um 11:30 Uhr an einer Medienkonferenz der neue YB-Trainer Raphael Wicky vorgestellt wird. Livestream: https://t.co/GzjdU32Kd5#BSCYB pic.twitter.com/IPNmrWA5EF — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) June 2, 2022

psc 2 Juni, 2022 08:30