Entscheidung verkündet: David Wagner bei YB entlassen

YB trennt sich per sofort von Trainer David Wagner. Diese Entscheidung verkündete der amtierende Schweizer Meister zwei Tage nach dem ernüchternden 2:2 gegen Luzern.

David Wagner ist nicht mehr länger Coach bei YB. Dies teilten die Berner am frühen Montagnachmittag in einer Medienmitteilung mit. “Wir haben eine Auslegeordnung vorgenommen und sind auch im Gespräch mit David Wagner gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die Mannschaft neue Impulse braucht. Nach den letzten Spielen haben wir den Glauben daran verloren, dass uns die Kehrtwende in dieser Konstellation gelingen würde”, wird Sportchef Christoph Spycher zitiert. Wagner leitete 40 Pflichtspiele, verbuchte 19 Siege, zwölf Remis und neun Niederlagen. Aus den vergangenen zehn Ligapartien gab es jedoch nur fünf Siege, drei Remis und eine Niederlage.

Spycher betonte jedoch, dass die Zusammenarbeit mit Wagner bis zum letzten Tag “sehr offen, professionell und menschlich herausragend” verlaufen sei. Und: “Es ist ganz sicher nicht so, dass der Cheftrainer der Alleinschuldige ist, dass wir im sportlichen Bereich unseren Zielen hinterherhinken. Bei YB wird es immer so sein, dass wir als Gruppe funktionieren wollen und da müssen alle Beteiligten ihre Verantwortung wahrnehmen. Das gilt auch für mich als Leiter der sportlichen Abteilung, aber natürlich auch für die Spieler.”

Wagner, der im vergangenen Sommer als Nachfolger des zu Bayer Leverkusen gewechselten Gerardo Seoane eingestellt wurde und YB über die Playoffs in die Champions League führte, erklärte zu seinem YB-Aus: “Es ist natürlich nicht das, was ich mir erwünscht habe. Aber ich habe Verständnis dafür, dass die sportliche Führung der Mannschaft neue Impulse verleihen will. Ich möchte mich bei allen, die mich in dieser Saison unterstützt und begleitet haben, herzlich bedanken, insbesondere auch bei den Fans, die im Stadion Wankdorf immer für eine besondere Stimmung sorgen. Ich habe mit YB einen tollen Klub mit grossartigen Leuten kennengelernt und somit genau das angetroffen, was ich mir bei der Ankunft erhofft hatte. Leider sind die Resultate und die Leistungen in der Meisterschaft nicht so ausgefallen, dass wir unsere eigenen Ansprüche erfüllt hätten.”

Der bisherige Assistenztrainer Matteo Vanetta wird die Leitung der Mannschaft interimistisch bis Ende Saison übernehmen. Mit Wagner wird auch sein Assistent Christoph Bühler, der mit Wagner im vergangenen Sommer gekommen ist, die Young Boys verlassen.

adk 7 März, 2022 14:11