Exklusiv: YB diskutiert über Bruno Labbadia

Der BSC Young Boys ist nach dem Missverständnis mit David Wagner und der Übergangslösung mit Matteo Vanetta auf der Suche nach einem neuen Trainer. Zu den Kandidaten für den vakanten Posten gehört auch Bruno Labbadia.

In den vergangenen Tagen herrschte in den Bürotrakten des BSC Young Boys reges Treiben. In Filip Ugrinic und Cedric Itten sind die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt worden. Jetzt fehlt nur noch derjenige, der sie zum Start der Sommervorbereitung auf dem Berner Trainingsgelände um sich versammelt. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.

Christoph Spycher und Steve von Bergen, das neu formierte Kompetenzzentrum in der Berner Fussballabteilung, beraten sich dieser Tage über denjenigen Protagonisten, der ab der neuen Spielzeit in verantwortlicher Position die Lizenzmannschaft übernehmen soll. Einer der Kandidaten, über die intern nach 4-4-2.ch-Informationen diskutiert wurde, ist Bruno Labbadia.

Macht’s YB wie der FC Zürich?

Hinter vorgehaltener Hand wird durchaus davon ausgegangen, dass YB einen erfahrenen deutschen Trainer in der wichtigsten Position im Verein engagiert. Mit Blickrichtung vergangene Saison hatte zumindest der FC Zürich damit grossen Erfolg – André Breitenreiter führte den FCZ zum ersten Meistertitel seit 13 Jahren.

Labbadia entspräche ebenjenem Couleur. Der 56-Jährige würde einen enormen Erfahrungsschatz an der Papiermühlestrasse einbringen. Mit Labbadias Renommee könnte YB die Rückkehr an die Spitze des Schweizer Fussballs gelingen. Labbadia ist nach seiner Entlassung bei Hertha BSC im Januar 2021 ohne Trainerjob und bereit für eine neue Aufgabe.

aoe 1 Juni, 2022 15:14