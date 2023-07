FC Baden schlägt noch zweimal auf dem Transfermarkt zu

Nach dem mehr als achtbaren Start in das Abenteuer Challenge League bedient sich der FC Baden noch zweimal auf dem Spielermarkt.

Der FC Baden setzt zukünftig auf Jonathan Fontana (20) und Emirhan Eraslan (20). Die Limmattaler bestätigen die Verpflichtungen der beiden Spieler auf ihren Kanälen.

Fontana ist in Neuchâtel geboren, spielte dort in der Jugend und wechselte vor vier Jahren zum BSC Young Boys. Für die U21 der Berner lief er 44-mal in der Promotion League auf. Fontana ist ein Mann für die linke Aussenbahn und kommt für zwei Jahre.

Eraslan unterschreibt für ein Jahr. Er ist Verteidiger und spielte dort beim letzten Test der Badener in Winterthur anstelle von Patrick Muff in der zweiten Halbzeit. Geborgen ist er im Aargau, in Rothrist.

Von der Basler U21 wechselte der Türke vor einem Jahr zur U19 von Trabzonspor. In der U19 Süper Lig bestritt er 16 Partien, beim FC Basel stand er 13-mal in der Promotion League im Einsatz.

aoe 22 Juli, 2023 16:22