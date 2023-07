FC Wil landet Doppelschlag auf dem Transfermarkt

Der FC Wil gibt unmittelbar vor dem Start in die neue Saison der Challenge League zwei weitere Neuverpflichtungen bekannt – die Offensive ist dabei betroffen.

Jordan Gele und Aaron Appiah gehen ab sofort für den FC Wil auf Torejagd. Der Zweitligist gibt die Verpflichtungen der beiden Offensivkräfte offiziell bekannt und fügt hinzu, dass das Duo einen bis Ende Juni 2025 datierten Zweijahresvertrag erhält.

Der 30-jährige Gele stammt aus Frankreich, ist allerdings in der Schweiz kein Unbekannter. Zwischen 2018 und 2022 stand er sowohl beim FC Winterthur als auch beim FC Rapperswil-Jona unter Vertrag. Zuletzt lief er für den rumänischen Zweitligisten CSC Selimbar auf und kommt nun ablösefrei in die Äbtestadt.

Appiah stösst aus dem Nachwuchs des BSC Young Boys zum FC Wil. Beim amtierenden Schweizer Meister absolvierte der 20-Jährige die gesamte Nachwuchsstruktur und lief zuletzt zwei Saisons für die U21 in der Promotion League auf. In der abgelaufenen Saison erzielte der schnelle Stürmer in 29 Einsätzen zwölf Tore. Appiah erhält zudem eine Option auf eine weitere Saison.

aoe 22 Juli, 2023 09:33