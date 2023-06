Der FC Wil übernimmt YB-Stürmer Nico Maier & Stéphane Cueni fix

Nachdem Stürmer Nico Maier diese Saison auf Leihbasis beim FC Wil spielte, übernehmen die Ostschweizer den YB-Profi nun fix. Auch Stéphane Cueni wechselt definitiv nach Wil.

Nico Maier steuerte in dieser Spielzeit in 24 Challenge League-Spielen fünf Tore und zwei Assists bei. Der 22-Jährige unterschreibt in Wil einen Kontrakt bis 2025.

Stéphane Cueni durchlief die Nachwuchsakademie beim FC Lausanne-Sport und war Mitglied sämtlicher Schweizer Juniorenauswahlen von der U-15 bis zur U-20. Vor einem Jahr stiess er leihweise zu den Wilern, nun wird er mit einem Vertrag bis Ende Juni 2026 belohnt. Für die Äbtestädter bestritt er 30 Ernstkämpfe, dies im defensiven Mittelfeld oder als Innenverteidiger.

Der FC Wil übernimmt Offensivspieler Nico Maier fix. Der bald 23-Jährige ehemalige YB-Nachwuchsspieler verbrachte die letzte Saison auf Leihbasis bei den Ostschweizern und kam zu 30 Pflichtspieleinsätzen. Maier unterschreibt beim Challenge-League-Verein einen Vertrag bis Sommer… pic.twitter.com/1KN3Vqp2jH — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) June 19, 2023

psc 19 Juni, 2023 14:05