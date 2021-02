Fenerbahçe legt Angebot für YB-Torjäger Nsame vor

Der türkische Spitzenverein Fenerbahçe möchte sich am Deadline Day YB-Torjäger Jean-Pierre Nsame krallen und legt ein Angebot vor.

Medienberichten zufolge sind die Türken bereit, 5 Mio. Euro Ablöse für den 27-jährigen Kameruner zu zahlen. Ausserdem würden sie mit Papiss Demba Cissé einen anderen Stürmer nach Bern schicken. Der 35-Jährige sorgte einst in der Bundesliga beim SC Freiburg für Furore. Später spielte er auch für Newcastle und in China. Seit Oktober des vergangenen Jahres läuft er für Fenerbahçe auf. In 16 Ligaspielen sind ihm dabei vier Tore geglückt. Nsame steht bei YB in dieser Saison in 22 Pflichtspielen bereits wieder bei 14 Toren. Angeblich fordert der Super Ligist 8 Mio. Euro Ablöse.

Das Transferfenster in der Türkei schliesst am Montagabend. Ob es mit einem Deal zeitlich noch klappt, ist fraglich. Immerhin könnte YB noch reagieren, da das Transferfenster in der Schweiz noch bis Mitte Februar geöffnet bleibt.

Cameroonian striker Jean-Pierre Nsame to Turkey last minute? Fenerbahce offered 5m and senegalese striker Papiss Demba Cissé. The Nsame-Club Young Boys wants at least 8m. #Fenerbahce #Transfer #Youngboys #nsame pic.twitter.com/QFJOnPiMqe — FootballNewsWestAfrica (@FNewsWestAfrica) January 31, 2021

psc 1 Februar, 2021 11:41