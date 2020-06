Frick wird mit YB-Gerücht konfrontiert

David von Ballmoos könnte den BSC Young Boys in diesem Sommer nach Frankreich verlassen. Als potenzieller Nachfolger grassierte zuletzt der Name Jeremy Frick. Ein Dementi lässt dieser nicht folgen.

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Jeremy Frick zum BSC Young Boys sind längst auch beim Goalie angekommen. Mehr weiss der 27-Jährige aber nicht, zumindest gibt er es so zu verstehen.

“Ich kann im Moment nichts dazu sagen. Mal schauen, was in den nächsten fünf Wochen passiert”, sagte Frick am Wochenende nach dem 2:2-Remis im Auswärtsspiel gegen den FC Luzern. Das bereits dritte Unentschieden für den Servette FC seit dem Restart. Der ehemalige U21-Nationalgoalie fügte an, dass sein Fokus auf der Europa-League-Qualifikation mit den Grenats liege.

Die Frick-Gerüchte um einen möglichen YB-Wechsel rühren zum einen durch das Karriereende von Marco Wölfli. Zum anderen weckt der Berner Stammgoalie David von Ballmoos international Begehrlichkeiten.

Speziell Ligue-1-Klub HSC Montpellier soll ein Auge auf den Ur-Berner haben.

aoe 29 Juni, 2020 17:11