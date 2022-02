Gute Nachrichten für YB: David von Ballmoos ist zurück

Von den Young Boys gibt es endlich auch einmal gute Nachrichten von der Verletzungsfront: Goalie David von Ballmoos ist bereit für die Rückkehr.

Der 27-Jährige hat sich von seiner Schulterverletzung, die er sich im vergangenen Oktober bei einem parierten Penalty im Cupspiel beim FC Lugano zuzog, erholt. Zuletzt stand er bereits in der U21 der Berner im Einsatz. Gegenüber “Nau.ch” bestätigen die Berner, dass von Ballmoos “wieder vollständig fit” sei.

Somit könnte er am Wochenende beim Heimspiel von YB gegen den FC Sion auch sein Comeback bei den Profis geben. In der Rückrunde wurde von Ballmoos bislang von Neuzugang Anthony Racioppi vertreten. Der 23-Jährige konnte in seinen vier Einsätzen aber nicht immer überzeugen und wird demnächst wieder abgelöst.

psc 24 Februar, 2022 11:45