Mitte in der Mini-Krise: Michel Aebischer verlängert bei YB

Mittelfeldspieler Michel Aebischer verlängert seinen Vertrag bei den Young Boys um eine weitere Saison bis 2023.

Der gebürtige Fribourger, der seit der U17 für YB spielt, hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert und ist inzwischen die Schaltzentrale im YB-Mittelfeld. Auch in der Schweizer Nati zählt er trotz grosser Konkurrenz auf seiner Position regelmässig zum Aufgebot. Nun hat Aebischer seinen nur noch bis Saisonende gültigen Kontrakt um eine weitere Saison bis Juni 2023 verlängert. Ob er tatsächlich bis dann in Bern spielt, ist allerdings offen. Bereits im vergangenen Sommer war ein Auslandstransfer zumindest ein Thema. In den kommenden Transferfenstern wird diese Option wohl wieder eine Rolle spielen. YB ist dank der Vertragsverlängerung vorderhand immerhin eine Ablöse garantiert.

psc 4 November, 2021 15:57