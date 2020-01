YB droht der Last Minute-Abgang von Roger Assalé

Ligue 1-Klub versucht kurz vor der Transfer-Deadline in Frankreich doch noch eine Verpflichtung von YB-Stürmer Roger Assalé zu realisieren.

Laut “Midi Libre” haben die Südfranzosen das Angebot für den 26-jährigen Ivorer noch einmal erhöht und bieten nun 5 Mio. Euro. Assalé soll einem Wechsel nach Montpellier zustimmen, ob die Young Boys mitspielen, ist aber weiterhin offen. Neuzugänge können in Frankreich noch bis am Freitag über die Bühne gehen, bis dahin heisst es in Bern wohl zittern.

Assalé steht bei YB bis 2021 unter Vertrag und hat in dieser Saison in 24 Pflichtspielen für den Klub sieben Tore erzielt.

psc 29 Januar, 2020 13:11