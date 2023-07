Nächster Interessent für YB-Profi Meschack Elia

Den Young Boys droht der Abgang von Stürmer Meschack Elia. Neben Besiktas meldet nun auch ein Verein aus der Ligue 1 Interesse an.

Laut "Foot Mercato" befasst sich der FC Nantes mit dem 25-jährigen Kongolesen. Die Franzosen sollen sich mit YB bereits in Gesprächen befinden. Meschack Elia spielt seit Anfang 2020 für die Berner und steht noch bis 2026 unter Vertrag. Der Angreifer scheint aber noch in diesem Sommer einen Transfer anzustreben. Er will wohl eine neue Herausforderung annehmen - sofern das Paket für ihn passt. Ob dies bei Nantes der Fall ist, wird sich wohl bereits in Kürze zeigen.

psc 27 Juli, 2023 10:12