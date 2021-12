Nächster Rückschlag für YB: Ulisses Garcia bis Jahresende out

Linksverteidiger Ulisses Garcia wird in diesem Kalenderjahr keine Spiele mehr für die Young Boys bestreiten.

Der 25-Jährige zog sich am vergangenen Wochenende im Topspiel gegen den FC Zürich eine Wadenverletzung zu und muss vorerst pausieren. Für die restlichen Spiele in diesem Jahr wird es nicht mehr reichen. Nächstes Jahr will der Nati-Verteidiger aber wieder voll angreifen.

Ulisses Garcia wird in diesem Kalenderjahr keine Ernstkämpfe mehr bestreiten können. Er erlitt im Spiel gegen den FC Zürich am letzten Sonntag eine Wadenverletzung. Gute Besserung, Ulisses!#BSCYB @Ulisses_Garcia3 pic.twitter.com/r7W4cYUmwr — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 3, 2021

psc 3 Dezember, 2021 14:48