Nati: Ulisses Garcia setzt Ricardo Rodriguez unter Druck

Der neue Schweizer Nati-Coach Murat Yakin hat im September eindrücklich untermauert, dass er nicht davon zurückschreckt personelle Veränderungen vorzunehmen und auch gestandene Spieler auf die Bank zu setzen. Der formstarke YB-Verteidiger Ulisses Garcia übt Druck auf Ricardo Rodriguez aus.

Der Torino-Profi hat nach einer sehr schwierigen letzten Saison bei seinem Klub wieder Tritt gefasst. In der Dreier-Abwehr ist er gesetzt. Sollte Yakin auf diese Formation setzen, stehen die Chancen des 29-Jährigen sehr gut, zum Zug zu kommen. In einer Viererkette darf sich gegen Nordirland oder Litauen, die ihr Augenmerk beide auf die Defensive setzen werden, hingegen auch Garcia Chance auf Einsätze ausrechnen. Vor allem aus dem Grund, dass er offensiv sehr viel Druck ausüben kann, wie er bei den Young Boys Spiel für Spiel in dieser Saison beweist.

Garcia ist derart formstark, dass zu seinen bislang zwei Länderspielen vom September rasch weitere hinzukommen könnten.

psc 5 Oktober, 2021 17:33