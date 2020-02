Perfekt: Roger Assalé verlässt YB in Richtung Spanien

Der angekündigte Wechsel von YB-Stürmer Roger Assalé nach Spanien ist perfekt.

Der 26-jährige Ivorer verabschiedet sich nach drei Jahren aus Bern und wechselt in La Liga zu Leganes. Dorthin wird er bis im Sommer ausgeliehen. Im Sommer verfügen die Spanier über eine Option zur definitiven Übernahme. Für YB absolvierte Assalé 129 Ernstkämpfe und erzielte 44 Tore und 31 Assists. In der laufenden Saison wurde er in der Super League 14-mal eingesetzt (4 Tore, 2 Assists).

✅CESIÓN I El C.D. Leganés se refuerza con el internacional marfileño Roger Assalé #BienvenidoAssalé ➡️ https://t.co/7sPV2F2J38 pic.twitter.com/rPH1Wqteb2 — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 31, 2020

psc 31 Januar, 2020 21:09