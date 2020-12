So viel Geld kassiert YB dank dem K.o.-Einzug

Der Sieg gegen Cluj und die Qualifikation für die Europa League-Sechzehntelfinals ist für die Young Boys nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich sehr wertvoll.

Der Einzug in die K.o.-Phase bringt 500.000 Euro. Rund 300’000 Euro gibt es für den zweiten Gruppenrang. Hinzu kommen Prämien während der Gruppenphase: 360’000 Euro gab es für Siege, 120’000 Euro für Unentschieden. YB konnte also in dieser Saison im Europacup schon einiges kassieren. Sollten sie die Runde der letzten 32 überstehen, würden natürlich weitere Prämien winken. “In der schwierigen wirtschaftlichen Situation, in der alle Klubs stecken, ist das natürlich willkommenes Weihnachtsgeld”, kommentiert YB-Coach Gerardo Seoane gegenüber “Blick”.

YB ist für die K.o.-Phase ungesetzt. Als mögliche Gegner kommen Topklubs wie Arsenal, ManUtd, Napoli, Tottenham oder Leverkusen infrage. Die Auslosung findet am kommenden Montag statt.

psc 11 Dezember, 2020 16:16