Sperre gegen YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame wird reduziert

YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame verpasst nach seiner Tätlichkeit gegen Servette nur zwei statt drei Spiele.

Somit verbüsst der 27-Jährige am Mittwoch beim Heimspiel gegen Thun die zweite Sperre, nachdem er am Wochenende beim 3:0-Sieg gegen Lugano fehlte. Gegen den FC Basel am kommenden Wochenende wird Nsame hingegen wieder spielberechtigt sein.

Die Young Boys hatten bei Rekurskommission der SFL interveniert. Der Rekurs wurde gutgeheissen. Der Richter begründet den Entscheid damit, dass der groben Unsportlichkeit eine Provokation vorausgegangen war.

Die SFL hat die Einsprache des BSC Young Boys gegen die drei Spiele umfassende Sperre von Jean-Pierre Nsame gutgeheissen und reduziert die Strafe auf zwei Spielsperren. #BSCYB pic.twitter.com/7rebghbfaZ — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) July 7, 2020

psc 7 Juli, 2020 16:35